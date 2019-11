Fra le file del Basket Ravenna arriva Bruno Boero, importante figura nel basket italiano, allenatore di riferimento per il settore giovanile nazionale. Dopo aver allenato realtà di ogni livello, da Torino a Treviso, da Milano a Montecatini, passando anche per Faenza, Boero entra nello staff bizantino come Senior Coach delle giovanili, dove metterà la sua esperienza e i suoi consigli al servizio dei diversi allenatori di ragazzi e bambini.