La commissione di Slow Food, composta dai venti coordinatori regionali della Guida agli Extra Vergini Slow Food 2023, guida giunta quest’anno alla sua ventiquattresima edizione, si riunirà a Brisighella, da venerdì 3 a domenica 5 febbraio, per la fase finale delle selezioni. Nella prima fase delle selezioni, svoltasi a livello regionale, sono stati esaminati più di mille oli e tra questi sono stati decretati quelli che verranno menzionati all’interno della Guida. Nel fine settimana, agli esperti, spetta invece l’arduo compito di assegnare i riconoscimenti principali (Grande Olio e Grande Olio Slow) ai duecento oli che hanno superato la prima fase di selezione con punteggi molto elevati. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune e la Proloco di Brisighella, vedrà la partecipazione di assaggiatori, esperti e appassionati di olio e sarà inoltre occasione di promozione del territorio brisighellese e dei suoi prodotti enogastronomici di qualità. Durante i tre giorni di degustazioni, gli esperti avranno infatti l’opportunità di scoprire e visitare il caratteristico borgo medievale brisighellese, l’antica chiesa romanica Pieve del Tho ed inoltre, la cooperativa C.A.B. Terra Di Brisighella, offrirà ai partecipanti una suggestiva visita guidata al proprio frantoio dove verranno svelati alcuni segreti sulla produzione dell’oro verde di Brisighella. La cooperativa anche quest’anno ha candidato alla selezione per la guida e il suo diamante, l’olio extra vergine di oliva Brisighello DOP, eletto miglior olio DOP nel 2022 dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso e menzionato all’interno della Guida Extra Vergini di Slow Food 2022.