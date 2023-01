Via Gioberti e via Leopardi pericolose: il Comune interverrà per limitare la velocità dei veicoli

Il Comune interverrà per moderare la velocità dei veicoli in via Gioberti e in via Leopardi. Le due strade saranno inserite nella prossima pianificazione per le modifiche alla viabilità. Ancora non si conoscono le tempistiche o la tipologia di intervento che verrà presa in considerazione, ma l’amministrazione comunale, per voce dell’assessore Gianandrea Baroncini, ha riconosciuto come le due strade siano ormai diventate pericolose. In consiglio comunale, infatti, era arrivata la proposta di trasformare via Gioberti e via Leopardi in zona 30 Km/h. L’idea era stata avanzata da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare.