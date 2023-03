Borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto ex artt. 575 e 576, primo comma n. 5.1 del c.p., ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609 bis e 609 octies del c.p.

Dal 31 marzo 2023 al 28 febbraio 2024 è possibile presentare istanza alla Prefettura della provincia di residenza, per ottenere l’erogazione della borsa di studio prevista dalla normativa sopra indicata per l’anno scolastico /accademico 2023/24.

L’importo delle borse di studio è quantificato come segue:

€ 500,00 per la frequenza della scuola primaria ;

€ 800,00 per la frequenza della scuola secondaria di 1° grado;

€ 1.600,00 per la frequenza della scuola secondaria 2° grado;

€ 2.300,00 per gli studi universitari.

In caso di risorse insufficienti sulla base delle domande pervenute, l’importo subirà una riduzione proporzionale al numero delle richieste.