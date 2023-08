Bonaccini in visita alle saline di Cervia: “Servono milioni per la ripartenza”

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini in visita alle saline di Cervia, totalmente compromesse dopo l’alluvione. La produzione di sale potrà tornare solo nel 2024. Le grandi vasche da oltre 800 ettari hanno salvato il centro abitato da gravissimi danni. Con l’arrivo della piena, la raccolta del sale del 2022 si è interamente sciolta, mentre non è stato possibile svolgere la raccolta di quest’anno. Allagati anche gli uffici, l’autorimessa, il magazzino, gli automezzi. Bloccati tutti i nuovi ordini. Sono una trentina i posti di lavoro che garantisce la salina di Cervia. Il parco ha aperto una raccolta fondi per ripartire ed è nata un’associazione “Assieme per la salina”.