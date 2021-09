“Chi è contro il Green pass rischia di favorire nuove chiusure o lockdown”. Così, intervenendo su Radio 24, il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

“Lo dico da settimane – ha argomentato – io sono favorevole all’estensione del Green pass in tutti i luoghi di lavoro perché è uno strumento che ci aiuta evitare l’ulteriore propagarsi dei contagi: se in questo momento, alla data di oggi, possiamo avere riaperte praticamente tutte o quasi le attività economiche, quelle più di aggregazione delle persone, dallo sport alla cultura, dal turismo alla ristorazione e ai bar è perché i vaccini, che non c’erano l’anno scorso, stanno proteggendo le persone”.

E quindi, ha concluso il governatore emiliano-romagnolo, “con la riduzione drastica dei ricoveri, in particolare quelli gravi e, cosa più importante di tutte, dei decessi, siamo riusciti a garantirci un Paese che è ripartito e che oggi si augura di non chiudere mai più nulla”.