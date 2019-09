de Pascale intervenga col nuovo governo per lo sblocco del famoso e sciagurato Art. 11 Ter che sta minacciando seriamente il settore italiano dell’Oil&Gas.

In seguito alla nuova alleanza di governo che vede il PD protagonista, ci auguriamo che il sindaco di Raveana Michele de Pascale sfrutti l’opportunità di fare la voce grossa in parlamento attraverso i suoi rappresentanti di governo per salvaguardare un settore a forte rischio in Italia e che a Ravenna rappresenta un indotto di lavoro enorme.

IL distretto energetico Ravennate conta più di 4000 lavoratori totali fra diretti e indiretti.

Oltre a tutte queste famiglie va da sé come tutte le attività commerciali, ruotino attorno a questo indotto senza il quale il colpo inferto all’economia Ravennate sarebbe mortale.

Emendamento in grado di creare un danno economico nazionale in quanto per attuare la transizione energetica desiderata ci vorranno decenni e nel frattempo non si può prescindere dall’utilizzo del gas che inevitabilmente saremmo costretti ad importare da altri paesi asservendoci a questi.

Investimenti previsti o addirittura già in corso rischiano di essere vanificati in un lampo, con la prospettiva di perdere la possibilità di creare migliaia di posti di lavoro; ancor peggio si renderà necessario il ridimensionamento degli organici attuali di aziende del settore che oltre a veder sfumare introiti rispetto agli investimenti già attuati non intravedono possibilità di attività future nel settore.

I giovani che si affacciano al mondo del lavoro saranno costretti ancor più a cercare impiego fuori dal nostro paese, egualmente le competenze già acquisite negli anni si trasferiranno oltre confine impoverendo sempre più il nostro paese.