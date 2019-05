Bernard Dika a Faenza: i giovani si confrontano su politica, immigrazione, lavoro, impegno sociale

Bernard Dika, ex Presidente del Parlamento degli studenti della Regione Toscana, Alfiere della Repubblica Italiana, premiato dal Presidente Sergio Mattarella per il suo impegno in campo civile e sociale, è in questi giorni a Faenza per incontrare i giovani delle scuole superiori. Ospite dell’associazione Faenza 4020, Dika è stato anche al centro di un confronto organizzato nell’ex complesso dei Salesiani con alcuni giovani impegnati nel campo politico e sociale, nell’associazione Faenza 4020, nell’associazione Fronte Comune, nel Movimento Federalisti Europei e nel gruppo scoutistico per parlare dei temi e delle proposte dei giovani in vista delle elezioni comunali in programma l’anno prossimo