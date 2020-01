La ventesima giornata (settima di ritorno) del campionato di serie A2 LNP vedrà l’OraSì Ravenna impegnata domani sera sul campo dell’Apu OWW Udine. I bianconeri friulani hanno appena aggiunto alle rotazioni il lettone Strautins, arrivato in settimana da Trieste.

Il prepartita nelle parole di coach Massimo Cancellieri e di Kaspar Treier.

“È una trasferta insidiosa perché Udine rappresenta un problema oggettivo come qualità di squadra e uno soggettivo perché ha aggiunto un elemento di qualità proprio questa settimana – commenta il tecnico giallorosso – Noi dovremo provare a limitare coloro che già conosciamo e prevedere quale sarà l’impatto di Strautins, cosa potrà dare alla squadra, non solo a livello tecnico ma anche emotivo. Sarà una partita dove l’attenzione alle caratteristiche dell’avversario farà la differenza e noi dovremo scendere in campo con la consapevolezza di fare un ulteriore passo avanti in difesa. Ho più volte sottolineato come abbiamo già raggiunto un buon livello di prestazione non in senso assoluto, ma rispetto a quella che è la qualità della nostra squadra; perciò dobbiamo ulteriormente alzare l’asticella, cosa non facile. Capisco che possiamo incorrere in certi errori ma proprio limitando il numero di questi errori possiamo provare a portare a casa la partita”

“Incontriamo una squadra che ha cambiato alcuni giocatori e ha avuto diversi infortuni, ma sappiamo che sono forti e tosti – aggiunge Treier – Noi dovremo stare attenti e concentrati a fare del nostro meglio, senza pensare alla classifica. Finora non ci siamo seduti sugli allori per una vittoria ed è ciò che faremo anche in vista di Udine”

Palla a due domani al Pala Carnera alle ore 18, gli arbitri saranno Gianluca Gagliardi di Anagni (FR), Andrea Longobucco di Ciampino (RM), Fabio Ferretti di Nereto (TE).

L’OraSì sarà seguita in Friuli da un pullman di tifosi (ultimi posti disponibili, prenotazioni: 347 0767029).

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/), con aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp)