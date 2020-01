La proposta: illuminare la Darsena per accogliere gli sportivi giorno e notte

Una Darsena totalmente illuminata dove poter praticare sport fino a sera, una nuova area dedicata al podismo per i ravennati. La proposta è arrivata durante l’ultimo consiglio comunale ad opera del consigliere Rudy Gatta e ha trovato il parere positivo dell’amministrazione comunale.

L’illuminazione garantirebbe anche una maggiore sicurezza in Darsena. La proposta punta ad intercettare la sempre più crescente passione per il podismo e per gli sport all’aria aperta, testimoniata dalla sempre maggiore partecipazione ad eventi come la Maratona Internazionale che, nell’ultima edizione l’anno scorso, ha raggiunto i 18 mila partecipanti grazie ai vari eventi organizzati.