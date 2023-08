Cambia la formula della Supercoppa. Rispetto a quanto comunicato nelle scorse settimane, la LNP ha modificato il regolamento per decretare le quattro formazioni che si qualificheranno per la final four in programma in campo neutro il 23/24 settembre.

La novità sostanziale riguarda gli accoppiamenti perché la vincente di Ravenna – Blacks, affronterà nel secondo turno del 13 settembre una tra Fabriano e Jesi. Nei quarti invece l’avversaria sarà la qualificata degli incroci tra Ozzano – Vicenza e Virtus Imola – Andrea Costa Imola. I Blacks giocherebbero sempre in casa dal secondo turno visto il migliore piazzamento della scorsa stagione.

A livello regolamentare invece la modifica è il criterio di qualificazione ai quarti, dato che dal secondo turno resteranno 9 squadre (si parte infatti da 36) e una sarà eliminata nonostante la vittoria.

– Le squadre vincenti in trasferta nel secondo turno sono tutte ammesse (a meno che non siano tutte e 9 e in tal caso vale il criterio successivo)

– Tra le squadre vincenti in casa si scarta quella che ha vinto la gara con la minore differenza canestri (in caso di parità si scarta la squadra che ha subito più punti, in caso di ulteriore parità si scarta la squadra che ha commesso più falli, tecnici compresi, in caso di ennesima parità viene effettuato un sorteggio).

Questi gli accoppiamenti del primo turno:

Desio – Brianza

Legnano – Omegna

Piombino – Crema

Piacenza – Fiorenzuola

Herons Montecatini – Montecatini Basketball

Padova – Lumezzane

Mestre – San Vendemiano

Ozzano – Vicenza

Virtus Imola – Andrea Costa Imola

Ravenna – Faenza

Fabriano – Jesi

Chieti – Roseto

Ruvo di Puglia – Bisceglie

San Severo – Monopoli

Cassino – Avellino

Rieti – Salerno

Sant’Antimo – Caserta