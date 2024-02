PalaChemiba di Cerreto d’Esi quasi gremito per la sfida che metteva di fronte la Ristopro e l’OraSì.

Nei primi due quarti Fabriano prova la fuga ma le percentuali al tiro la penalizzano. 14-8 dopo 7′ ma Ravenna rientra e la prima frazione si chiude sul 18-15. Ravenna va avanti sul 18-19 ma non è fluida nelle escuzioni e perde molti palloni. Dopo 15′ il tabellone segna 28-24. Negri, ancora una volta decisivo, si inventa una tabellata da 3 punti con fallo ma anche il secondo periodo se ne va con un sostanziale equilibrio chiudendosi sul 43-37 con un canestro sulla sirena di Centanni.

Bedetti e De Gregori sono con 7 punti i più prolifici per i bizantini.

Dopo 2 minuti del terzo periodo, i locali toccano il +10 che si amplia a +17 al 28′ dopo un parziale di 14 a 6 dei marchigiani.

63-45 il finale del terzo periodo. Centanni porta i suoi a +20 poi qualcosa si inceppa nel team di Niccolai e Ravenna infligge un 10-0 che riapre i giochi a 4’25” dalla fine.

Gnecchi rompe il digiuno del locali ma Panzini e Paolin combinano un 0-5 per il 69-62 dopo 37’36”

Centanni centra la tripla del suo 16simo punto e così, a 1’54″ dalla fine, i marchigiani sono sul +10. Paolin (14 alla fine) ci prova ancora ma Giombini con una schiacciata chiude virtualmente i giochi.

Vince Fabriano 79-69. Prossima fermata il derby di domenica prossima al PalaCosta con l’Andrea Costa Imola.

Tabellino

Ristopro Fabriano – OraSì Ravenna 79-69 (18-15, 25-22, 20-8, 16-24)

Ristopro Fabriano: Negri 21 (6/10, 1/7 T.L. 6/7), Centanni 18 (6/13, 2/8), Stanic 11 (3/7, 1/3 T.L. 2/2), Giombini 11 (5/13, 0/2, T.L. 1/1), Bedin 8 (3/3, 0/0, T.L. 2/2), Gnecchi 6 (2/3, 0/3, T.L. 2/2), Granic 4 (2/3, 0/2), Bandini 0 (0/1, 0/1), Nkot nkot 0 (0/0, 0/0), Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Carsetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 14 – Rimbalzi: 45 21 + 24 (Giombini 16) – Assist: 9 (Stanic 4)

OraSì Ravenna: Bedetti 15 (2/5, 1/1, T.L. 8/8), Paolin 14 (3/6, 1/1, T.L. 5/6), De Gregori 9 (2/3, 0/0, T.L.5/8), Restelli 8 (2/2, 1/4, T.L. 1/2), Panzini 6 (0/0, 2/5), Ferrari 6 (3/8, 0/0, T.L. 0/3), Nikolic 6 (3/3, 0/2), Onojaife 3 (0/4, 0/0, T.L. 3/4), Dron 2 (1/3, 0/1), Brunetto 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 22 / 31 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Ferrari, Onojaife 6) – Assist: 8 (Bedetti, Paolin, Panzini 2