Bando per il Servizio Civile Universale

Il 22 dicembre 2023 il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato un bando per la selezione di 52.236 giovani da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ . Il bando è rivolto ai giovani italiani e stranieri in età compresa tra i 18 e i 28 anni. Il servizio civile è impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio. Il servizio civile nasceva nel 1972 come diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare; era quindi alternativo alla leva e in quanto tale obbligatorio. Con la legge 64 del 2001, veniva istituito il servizio civile nazionale su base volontaria, aperto anche alle donne. Nel 2017, il servizio civile da nazionale diventa universale, con l’obiettivo di renderlo un’esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano farla. Il servizio civile permette ai giovani di dedicare un anno della propria vita al servizio della comunità faentina con 4 opportunità aderenti al Co.Pr.E.S.C. (Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile) presenti nel bando con progetti che si realizzano nel distretto di Faenza: Unione della Romagna Faentina (22 posti complessivi), Caritas di Faenza-Modigliana (10 posti), Arci Servizio Civile (3 posti) e Confcooperative (2 posti). Le schede sintetiche di presentazione dei progetti sono disponibili sul sito: www.coprescravenna.it. Tutti i progetti proposti da questi enti hanno una durata di 12 mesi. Prevedono un impegno di 25 ore alla settimana oppure di 1.145 ore nel corso dell’anno, su 5 giorni alla settimana, a fronte di un assegno mensile di € 507,30.