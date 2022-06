L’ultimo saluto a Nazifa ci sarà domani, 22 giugno. La famiglia ha deciso che i funerali si faranno a Bagnacavallo, dalle ore 16.00 di domani, alla Pieve d Dì San Pietro in Sylvis. Alle 18.30 ci sarà la messa.

Tanta commozione per la giovane volontaria arrivata a Bagnacavallo 14 anni fa, e morta prematuramente, a soli 20 anni.

Nazifa Noor Ahmad era giunta in Italia da Herat, in Afghanistan nel 2008 per potersi curare da una grave malattia grazie al contingente militare italiano e alla Protezione civile, in particolare a Roberto Faccani (allora responsabile della Protezione civile della Bassa Romagna) che l’aveva poi ospitata presso la propria famiglia.

Si è dedicata agli altri nella sua breve, ma intensa vita, e per i suoi meriti come volontaria ha ottenuto nel 2018 l’onorificenza di Alfiere della Repubblica.