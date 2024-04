Il 26 aprile si apre l’annuale appuntamento con la Festa della Cooperazione di Confcooperative Romagna che quest’anno giunge alla 46esima edizione. Anche quest’anno il programma presenta due puntate speciali in onda su Teleromagna e dibattiti e divertimento in presenza a Bagnacavallo, in via Boncellino, tra lo stabilimento di Agrintesa e Casa Conti Guidi.

“La Festa della Cooperazione è per noi di Confcooperative Romagna e per le cooperative che rappresentiamo un momento che dedichiamo ai cooperatori e alle cooperatrici che rendono grande questo movimento – sottolinea Antonio Buzzi, presidente del Comitato organizzativo della Festa per Confcooperative Romagna -. Dopo 46 anni la voglia di incontrarsi è sempre alta e questo è un bellissimo segnale che ci arriva dalla nostra base sociale. I temi su cui ci soffermeremo maggiormente quest’anno riguardano in particolare il futuro dei settori agricolo, culturale e sociale. Ma ci sarà spazio anche per ricordare persone importanti per il movimento cooperativo e ciò che è accaduto con l’alluvione a quasi un anno dal tragico evento”.

Il programma a Bagnacavallo

La Festa si apre venerdì 26 aprile con il taglio del nastro e l’incontro “Per il rilancio della nostra frutticoltura” (presso lo Stabilimento di Agrintesa alle 18.30) dedicato ai delegati di Agrintesa, Agrisol e Propar a cui parteciperà anche l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi; si prosegue sabato 27, la mattina con il Gran Premio della Cooperazione, con partenza e arrivo presso Agrintesa (ore 7 e ore 12 circa), il pomeriggio con l’apertura degli stand e dell’intrattenimento e la sera, alle ore 20.30 con la cena di solidarietà in favore dei cittadini alluvionati di Bagnacavallo e a cura delle famiglie ucraine ospitate a Bagnavallo e Cotignola; domenica 28 doppio appuntamento, alla mattina a Casa Conti Guidi con gli approfondimenti a cura dell’Accademia degli Incamminati dedicati all’ambiente, alla sanità e all’economia sociale insieme al professore Venerino Poletti e al presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, al pomeriggio nello stabilimento di Agrintresa con gli stand, l’intrattenimento e la commedia dialettale (alle ore 21); lunedì 29 alle ore 18 è in programma l’approfondimento “Vecchie e nuove biotecnologie: questo il problema” dedicato ai giovani cooperatori del settore agroalimentare; si riprende Mercoledì 1° Maggio con la Santa Messa (alle ore 10, anche in diretta su Teleromagna canale 14), il pranzo della cooperazione, e il pomeriggio di festa per grandi e piccoli (dalle 14.30); giovedì 2 maggio è il momento del ricordo con l’incontro a Casa Conti Guidi dedicato a Giuseppe Calderoni e Antonio Tamburini (alle 17.30) e l’approfondimento “L’alluvione in Romagna a un anno dal tragico evento” (alle 20.45).