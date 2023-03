Nella giornata del 01 Marzo 2023 si sono svolte le elezioni RSU presso la BORGWARNER SYSTEM LUGO SRL situata a Santa Maria in Fabriago, dove per la prima volta nella sua storia la UILM, è RIUSCITA VINCERE le elezioni.

La competizione elettorale è stata avvincente con un testa a testa tra i vari candidati e, solo nello spoglio delle ultime schede si è capito che la maggioranza relativa dei seggi era a favore della Uilm decretando un meritato successo grazie anche all’impegno dei candidati in campagna elettorale.

“Sono molto soddisfatto” dichiara Spagnoli Mattia funzionario sindacale UILM in Bassa Romagna” e auguro buon lavoro ai tre nuovi Rsu che ricordo sono Fabbri Luca e Adelmo Chiarini per la Uilm e Stefano Ventura per la Fiom. Ringrazio anche la Commissione Elettorale nelle persone di Chini Giampiero, Milani Alessandro, Dal Pozzo Fabio e Meante Miriam per la professionalità e l’abnegazione nelle 7 ore adibite alle votazioni”.

La BorgWarner Systems di Lugo opera nel settore della propulsione elettrificata e fa parte della multinazionale statunitense BorgWarner. L’azienda solo da pochi anni ha delle rappresentanze sindacali stabili che hanno permesso di raggiungere una contrattazione di secondo livello con un premio di produzione.