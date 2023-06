Nella giornata di domani, venerdì 2 giugno, dalle 7.30 alle 18, la squadra dei mezzi per lo spurgo coordinati dal Comune di Faenza per gli interventi nelle fognature pubbliche e per lo svuotamento di cantine e garage, saranno operativi nelle vie del centro storico: Fadina, Marini e Bondiolo, in quest’ultima dall’intersezione con via del Carmine.

Viste l’esigua larghezza delle strade in questione, il traffico dei veicoli verrà interrotto e non sarà possibile uscire da garage e corti interne. Qualora i lavori non termineranno in giornata seguirà ulteriore comunicazione.

Pertanto, si chiede ai residenti di non lasciare le auto in sosta lungo la strada per l’intera giornata di domani, venerdì 2 giugno, e di essere presenti sul posto nel caso si necessiti delle operazioni di spurgo e pulizia dai fanghi dalle proprie cantine e garage.

Questa comunicazione è già stata inviata a tutti i residenti delle tre strade attraverso l’app dei servizi pubblici IO, punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente tramite smartphone. Nell’occasione, per rimanere sempre aggiornati sulle comunicazioni utili del Comune di Faenza attraverso una notifica sul proprio smartphone, si rinnova l’invito a scaricare l’App gratuita ‘IO’, disponibile per tutti i device.