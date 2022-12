L’ Azienda USL della Romagna, comunica che il Dr. Luca Graziani cesserà la propria attività, quale medico di medicina generale, a far data dal 1^ gennaio 2023.

La scelta del nuovo Medico di Medicina Generale potrà essere effettuale tramite: fascicolo sanitario elettronico (www.fascicolo-sanitario.it); posta elettronica a sportellounico.ra@auslromagna.it; telefono per appuntamento 0544 286661.

Si comunica altresì, in particolare per gli assistiti del territorio di Mezzano, che a far data dal 09/01/2023 un nuovo Medico di Medicina Generale – Dr.ssa Ventura Jennifer inizierà un rapporto convenzionale con sede presso la Casa della Salute di Mezzano e sarà possibile effettuare la scelta attraverso le modalità sopra descritte.