Un altro importante segno di ripartenza e ritorno alla normalità sarà l’appuntamento organizzato dall’AUSL della Romagna: alle 9.30 di sabato 10 giugno presso la sala IL TONDO in Via Domenico Antonio Lumagni, a Lugo, si terrà il corso per Camminatori.

In collaborazione con il Comune di Lugo, il servizio di Medicina dello Sport del Dipartimento di Sanità Pubblica e il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna, fornirà indicazioni teoriche e dimostrazioni pratiche su l’importanza dell’attività fisica e su come farla nel modo migliore e più salutare. La mattinata si concluderà con la partenza del gruppo di cammino che seguirà i sentieri del parco del Tondo.

Il corso è gratuito ed aperto all’intera cittadinanza.