La Romagna in campo anche per la formazione dei manager della sanità del futuro. Parte oggi, giovedì 14 settembre, alla Biblioteca Malatestiana di Cesena, il Corso di formazione manageriale per Direttori Generali delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Corso, primo nel suo genere realizzato in Romagna, è stato attivato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n.347 del 13 marzo 2023, secondo quanto stabilito dall’Accordo ai sensi dell’Art. 1, comma 4, lettera C) del decreto Legislativo 171 del 2016 tra Governo, Regione e province autonome sottoscritto il 16 maggio 2019.

E’ organizzato dall’Azienda USL della Romagna e dall’Unità Operativa di Ser.In.Ar CREAS (Centro di Ricerche e Studi nell’Ambito dei Sistemi Sanitari) in collaborazione con l’Università di Bologna.

L’obiettivo del percorso formativo, che si svilupperà da settembre 2023 a febbraio 2024, nelle aule della Malatestiana di Cesena, del CEUB di Bertinoro e della Rocca Delle Caminate di Meldola, è quello di formare i futuri dirigenti e manager del Servizio Sanitario Nazionale, anche grazie alla presenza di qualificati docenti di fama nazionale e internazionale, dalla comprovata esperienza teorica e pratica in materia di sanità pubblica, sugli aspetti legati all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari.

Sono intervenuti alla presentazione, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il direttore generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna Luca Baldino, il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari, la direttrice del Settore Innovazione Servizi Sociali e Sanitari della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna, nonché direttore responsabile del Corso, Maurizia Rolli, il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori e il presidente di Ser.In.Ar Dario Maio.

Nel pomeriggio, la prima lezione in aula, con la lettura inaugurale “Performing Health Governance” a cura del professor Robert Desmarteau dell’Università di Quebec (Montreal, Canada), Dipartimento di Strategia e Governance – Responsabilità Sociale e Ambientale.

I contenuti del corso

Organizzazione e gestione sanitaria, strumenti e tecniche proprie del processo manageriale, quali l’analisi e la valutazione dei modelli organizzativi, la pianificazione strategica ed operativa, il controllo di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane e il benessere organizzativo, la qualità, la cultura dell’innovazione organizzativa e tecnologica, la ricerca e la valutazione, l’anticorruzione e la privacy, la comunicazione e l’umanizzazione delle cure, la prevenzione e la promozione della salute.

La gestione del corso, presieduto in qualità di Direttore responsabile da Maurizia Rolli (direttrice del Settore Innovazione Servizi Sociali e Sanitari della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna) è affidata al Comitato scientifico, di cui fanno parte Luca Baldino (direttore generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna) Tiziano Carradori (direttore generale di Ausl Romagna), Gianluca Fiorentini (professore, Dipartimento di Scienze Economiche Università di Bologna – Delegato per i rapporti con il SSN) e Carlo Lusenti (direttore Dipartimento Chirurgico e Grandi Traumi di Ausl Romagna), con il supporto dell’Unità Operativa Formazione e Valutazione delle Risorse Umane Ausl Romagna diretta da Carlo Somenzi.

La Segreteria Scientifica è composta da Vanni Agnoletti (direttore Unità Operativa Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena), Fausto Catena (direttore Unità Operativa Chirurgia generale e d’urgenza dell’ospedale Bufalini) e Cristina Ugolini (professoressa Università di Bologna)

Della durata complessiva di 240 ore, si compone di attività formativa teorica e pratica. La metodologia didattica privilegia il lavoro di gruppo e l’analisi di esperienze nazionali ed internazionali particolarmente significative.

Il corso – che vede 26 iscritti – consentirà una volta acquisita la certificazione l’inserimento nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale e negli Elenchi regionali per la nomina a direttore sanitario e direttore amministrativo.

I docenti appartengono alle più prestigiose istituzioni nazionali (Università di Bologna, Università Bocconi, Università Cattolica, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Humanitas University, Università di Torino etc) e internazionali (Quebec University, University College of London, Carnegie Mellon University USA, Jefferson College Philadelphia, Oxford University etc), Regione Emilia-Romagna e AUSL della Romagna.

Sarà presente il Guru del Management Henry Mintzberg della McGill University CANADA

Saranno anche presenti esperti nazionali di comunicazione quali i giornalisti Riccardo Iacona e Giorgio Pacifici.

Le tesi dei corsisti saranno pubblicate su Discover Health Systems, la rivista internazionale di Springer che ha sede scientifica all’Ospedale Bufalini di Cesena.