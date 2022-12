“In un breve incontro che si è tenuto ieri sera nella nuova sede del PRI provinciale e comunale, in via Nicolodi, i repubblicani di Ravenna hanno augurato a cittadini ed istituzioni i migliomri auguri per il 2023 ringraziando tutti per l’attenzione ricevuta nel corso dell’anno che sta per concludersi.

Con Eugenio Fusignani, segretario provinciale e vicesindaco, e il segretario e vice comunali Nives Raccagni e Massimo Cimatti, al brindisi augurale erano presenti tra gli altri Novella Sacchetti, Edera Fusconi, Laura Agrioli, Silvio Gambi, Giannantonio Mingozzi, Roberto Scaini, Claudio Suprani, Franco Maiani, Valeria Masperi, Antonio Foschini, Rita Monti, Angelo Morini, Cesare Cervellati, Alessandra Cusumano, Andrea Vasi, Miro Calsitri, Giovanna Ingoli, Alberto Gamberini.”