L’Under 19 (Juniores)di Nicola Cavina vince 1-0 in trasferta a Bellaria grazie alla rete di Emiliani la seconda partita del girone di ritorno e va così alla pausa in testa alla classifica davanti alla Savignanese. Ritorno in campo il 14 gennaio al “Bruno Neri” contro il San Pietro in Vincoli.

La Under 15(Giovanissimi 2008) di Alessandro Fabbri perde 2-3 in casa con i bolognesi del Basca. Non sono sufficienti i gol di Collina e Reca. Nel recupero con l’Edelweiss Jolly Forlì, i biancoazzurri si impongono in trasferta 4-1 grazie alla doppietta di Tronconi e ai gol di Collina e Vhidi.

L’Under 14 di Francesco Di Nunzio chiude l’anno con un’altra netta vittoria, 8-0 sul Placci Bubano Mordano. Tripletta di Dalmonte, doppietta di Bolacco e reti di Zardi, Bassetti e Thsomi.

Gli Esordienti 2011di Ciottoli vincono 7-3 con il Sanpaimola e 4-2 con il Progresso.

I Pulcini 2013 di Edo Drymishi trionfano al torneo di Sala Bolognese.

Alla stessa manifestazione, i Pulcini 2012 di Angelo Marchetti si classificano al secondo posto.