Atti di vandalismo a Lugo, furti nei capanni in Piazza del Popolo, una rissa in centro e un’aggressione in via Baracca a Ravenna, furti nelle campagne ravennati e un accoltellamento a Faenza. Il 30 e il 31 dicembre il 2023 si è concluso con un susseguirsi di episodi di cronaca. Furti a parte, per il quale è già stato evidenziato come il numero dei colpi nelle abitazioni sia tornato a salire, per il Prefetto di Ravenna si tratta però di episodi circoscritti