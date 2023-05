Secondo anno di attività del progetto SPORT&SOSTENIBILITA’ che coinvolge diverse realtà associative impegnate nel territorio in ambito sociale – come Terzo Mondo Onlus – e n. 20 associazioni sportive ravennati. E’ un’iniziativa contro la povertà a sostegno di bambini e ragazzi che pagano il prezzo più alto di una precarietà economico-sociale.

Il progetto, promosso e coordinato dall’Associazione Giorgio Sansavini APS, si occupa dell’inserimento nel mondo sportivo di giovani provenienti da famiglie e realtà disagiate; concretamente Giorgio Sansavini APS paga l’intera quota per la frequentazione di corsi sportivi. I nominativi dei bambini e dei ragazzi (dai 5 ai 18 anni) vengono segnalati dalle associazioni, dai servizi sociali e dalle società sportive stesse.

Nei primi tre mesi di attività della stagione sportiva 2022/23, il numero di giovani che praticano uno sport grazie all’intervento di Giorgio Sansavini APS sono più di cinquanta. “Non si può essere felici nel veder crescere il numero di richieste, chiaro segnale del malessere della comunità” commenta il Presidente della Giorgio Sansavini APS Riccardo Brandino, “il progetto è nato per fare felici, attraverso lo sport, il maggior numero di giovani e, ce ne rendiamo conto, l’obiettivo del progetto Sport&Sostenibilità è molto alto e cercheremo di fare il possibile per soddisfare ogni richiesta”.

Ad oggi le spese preventivate, che sono destinate a crescere, ammontano a più di 20.000€. Importi importanti per un’Associazione nata solo nel 2019 e che solo da due anni, dopo la pandemia, ha iniziato a muovere i primi passi. Il finanziamento principale, in assenza del quale gli interventi sarebbero stati di numero inferiore, proviene dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. Non meno importanti e di grande generosità gli aiuti che provengono da aziende del territorio.

Il progetto gode del Patrocinio del Comune di Ravenna.