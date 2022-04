Assessore di Cervia ricoverato in ospedale dopo aver ingerito per sbaglio soda caustica. È la disavventura toccata ad Enrico Mazzolani, assessore all’edilizia e all’urbanistica, 56 anni. L’episodio è avvenuto sabato scorso. Ma la notizia si è diffusa solamente nella giornata di martedì. A rasserenare gli animi è stata una dichiarazione del sindaco Medri:

“Abbiamo appreso che Enrico, dopo l’incidente sul lavoro dei giorni scorsi, ora sta meglio e ne siamo contenti” sottolinea il sindaco di Cervia Massimo Medri.

Il suo impegno e la sua dedizione al lavoro, sia sotto l’aspetto politico che professionale sono encomiabili e merita tutto il nostro sostegno umano e la nostra vicinanza.

Grazie alla sua capacità e al suo estro, in diversi anni ha trasformato Il bar Trucolo in un luogo sociale, di incontro e di riferimento per la città.

Gli auguriamo una pronta guarigione e confidiamo di rivederlo presto nella ripresa della sua attività politica e imprenditoriale”.