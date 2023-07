Mercoledì 5 luglio in mattinata, la Casa residenza anziani Sassoli di Lugo ha ospitato nel parco della struttura un incontro con Gianni Parmiani, noto attore dialettale e non soltanto.

Tra storie, aneddoti, poesie, ricordi, battute e dialoghi gli ospiti del Sassoli hanno molto apprezzato il tempo passato in compagnia di Parmiani, spesso interrotto da applausi durante il suo spettacolo.

Un sentito ringraziamento all’attore è venuto dall’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi, presente assieme alla direttrice Monica Tagliavini, alla coordinatrice della Sassoli Greta Ghetti e agli operatori.

Parmiani ha sottolineato di aver accettato volentieri l’invito della Sassoli, oltre che per regalare un sorriso agli ospiti, per dare un segno di serenità, fiducia e condivisione – in una sorta di abbraccio di comunità – come piccolo contributo per affrontare e superare con ottimismo i problemi e le sofferenze causate dall’alluvione, che lo hanno riguardato anche personalmente in maniera significativa.