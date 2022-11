Arriva la nuova rotatoria sulla via Emilia all’incrocio con la Casolana

Ultimo passaggio burocratico per la nuova rotatoria sulla via Emilia a Castel Bolognese, all’incrocio con la Casoana. Dopo aver ottenuto il via libera da Anas, Unione Romagna Faentina e Provincia, il progetto della nuova rotatoria, in sostituzione dell’incrocio regolato dal semaforo, dovrà affrontare un ultimo passaggio in consiglio comunale a Castel Bolognese nella serata di lunedì, ma il voto sembra essere scontato. Ottenuto il via libera del consiglio comunale, già per martedì è fissato un incontro con la Provincia di Ravenna per redigere un programma dei lavori.