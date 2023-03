Manca circa un mese alla Fiera dell’Agricoltura più attesa e coinvolgente del territorio regionale e moltissime saranno le iniziative proposte in questa 14° edizione di AgRiolo 2023 a partire dall’importante Convegno “La realizzazione d’impianti irrigui nella vallata del Torrente Senio, un percorso tra sostenibilità ambientale ed autonomia energetica”, programmato per venerdì, 14 aprile, alle ore 18:00, presso la sala Sante Ghinassi in via Verdi n. 5, primo giorno della Fiera, realizzato in sinergia con la Regione Emilia – Romagna e il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

Per presentare la 14° edizione di AgRiolo, la rassegna riolese dedicata all’Agricoltura, nata da un’idea dell’indimenticato Giorgio Visani, si svolgerà giovedì 16 marzo alle ore 20:00, presso l’Istituto Alberghiero Statale P. Artusi di Riolo Terme ( Ra), la prestigiosa cena di gala.

Il menù della cena, elaborato con cura e maestria dall’eccellente laboratorio di cucina dell’Istituto Alberghiero, sarà appositamente studiato per valorizzare le eccellenze dei produttori e allevatori, sono molte difatti le aziende del territorio coinvolte.

Nel corso della serata, che avrà la presenza delle autorità politiche e associative territoriali e regionali, sarà consegnato un riconoscimento.