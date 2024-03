Casa delle Farfalle apre la stagione 2024 con una grande novità! Da venerdì 29 marzo infatti il parco tematico accoglie i visitatori con il nuovo percorso “Il mistero del bombo scomparso”, perfetto per bambini, famiglie e gruppi di amici, per rendere ancora più ricco il viaggio nella biodiversità e alla scoperta del mondo degli Insetti.

“Dal 29 marzo la sfida è ritrovare Rimbo, il bombo scomparso, aiutando nella ricerca gli amici del prato con giochi, indovinelli e divertenti prove.” dichiara Chiara Tiozzi Responsabile del parco tematico per Atlantide “Il mistero del bombo scomparso è un nuovo percorso a tappe da vivere in autonomia, allestito nel grande giardino. Questa nuova attrazione si potrà sperimentare dall’apertura ma è prevista anche un’inaugurazione ufficiale, sabato 6 aprile. Renderà la visita a Casa delle Farfalle più ricca e completa, ancora più emozionante per i piccoli e più interessante e coinvolgente per tutti. Ci auspichiamo che diventi, in particolare per bambine e bambini, un’esperienza indimenticabile!”

Sei aree tematiche tutte da scoprire attendono il visitatore: il filmato “I fili invisibili della natura” per immergersi subito nel brulicante mondo del prato, la grande serra tropicale dove passeggiare circondati da centinaia di farfalle colorate provenienti dal tutto il mondo, la Casa degli Insetti dove ammirarne di stravaganti e mai visti primi, la piccola serra “Il Bruco” dedicata alle nostre farfalle italiane, il Giardino della Biodiversità e, da quest’anno, il percorso “Il mistero del bombo scomparso”.

I biglietti si possono acquistare su shop.atlantide.net, sezione Casa delle Farfalle, e su www.casadellefarfalle.net

Apertura da venerdì 29 marzo a martedì 2 aprile dalle 9.30 alle 18, nei mesi di aprile e maggio sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18, in seguito da giugno tutti i giorni.

Il 2024 è ricco di novità per Casa delle Farfalle, che quest’anno è entrata ufficialmente a far parte dei musei accreditati al Sistema museale Emilia-Romagna e al Sistema Museale Nazionale. Casa delle Farfalle è uno degli oltre 20 parchi tematici e musei del circuito AmaParco in Emilia-Romagna