A Bagnacavallo sono in programma dueprima della conclusione della terza edizione della Biennale di Incisione “Giuseppe Maestri” e della mostra “Illuminazioni”.Domenica 6 novembre sarà infatti l’ultimo giorno per visitare la Biennale Maestri presso il Museo Civico delle Cappuccine e “Illuminazioni” nella Chiesa del Suffragio, ma in occasione delle imminenti festività di Ognissanti sono previste due aperture straordinarie

Inaugurate lo scorso settembre le due iniziative espositive hanno costituito parte della ricca offerta culturale presentata dal Museo delle Cappuccine nel programma della Festa di San Michele, incentrato sul tema del paesaggio naturale.

La Biennale “Giuseppe Maestri” è uno dei principali eventi dedicati alla tecnica dell’incisione a livello nazionale. L’allestimento propone sia il Premio di incisione “Giuseppe Maestri” (vinto quest’anno dall’artista siciliano Giacomo Miracola) che vede esposte oltre 50 opere di 27 artisti noti attivi sul territorio nazionale, e sia il Premio per giovani incisori, bando riservato agli under 35, che è stato assegnato all’artista Serena Gattini.

La Biennale è una manifestazione artistica dedicata alla memoria dell’incisore ravennate Giuseppe Maestri organizzata dal Comune di Bagnacavallo in collaborazione con il Comune di Ravenna, e realizzata con il supporto di Cna provinciale di Ravenna, A. Minardi & Figli, BiART Gallery, Stamperia d’Arte Busato, Gioielleria Paolo Ponzi. È patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Ravenna.

“Illuminazioni” è una mostra in cui le fotografie di Nicola Baldazzi entrano in dialogo con brevi scritti di Veronica Lanconelli, uniti dall’attenzione per i piccoli dettagli capaci di suscitare momenti di poeticità della quotidianità. Pur nella differenza di linguaggio dei due artisti ravennati – entrambi allievi del fotografo Guido Guidi – protagonista delle opere è quel sentimento di spaesamento, di indeterminatezza che si prova brancolando nell’oscurità tra pensieri e riflessioni metafisiche.

Ingresso gratuito in entrambe le sedi.

Orari delle mostre della Biennale al Museo delle Cappuccine: martedì e mercoledì 15-18 / giovedì 10-12 e 15-18 / venerdì, sabato, domenica e festivi: 10-12 e 15-19 / 31 ottobre, 1 novembre: 15-18. Il Museo Civico è in via Vittorio Veneto 1/a.

Orari della mostra “Illuminazioni”: sabato e domenica: 10-12 e 15-18 / 31 ottobre, 1 novembre: 15-18. La Chiesa del Suffragio è in via Trento Trieste 1.