È aperto il bando di gara per l’affidamento della gestione dei servizi di assistenza domiciliare ed educativa territoriale per minori e di servizi di assistenza sociale professionale nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina dal 01/09/2021 al 31/08/2023.

L’importo complessivo in relazione alla durata contrattuale di 2 anni, comprensivo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza (DUVRI), è stimato in € 536.634,00 (IVA esclusa). Importo netto totale a base di gara soggetto a ribasso è stimato in € 268.067,00 (IVA e oneri per rischi da interferenza – DUVRI – esclusi) per ciascun anno di servizio.

L’offerta e la documentazione a corredo devono essere presentate esclusivamente per via telematica

attraverso la piattaforma SATER entro il giorno 21/06/2021, ore 13:00.

La documentazione di gara è pubblicata sul profilo committente, sito Internet dell’Unione della Romagna Faentina: http://www.romagnafaentina.it, Bandi di gara.

La documentazione è altresì disponibile all’interno della piattaforma SATER.