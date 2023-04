Aprirà lunedì 12 giugno il primo dei tre centri ricreativi estivi organizzati da Csi Ravenna e Gym Academy. Visto l’alto numero di adesioni raccolte l’estate scorsa e il gradimento dei partecipanti del loro format, vengono riproposti i tre centri.

Il primo a partire è il Cre Leone, allestito all’interno della Rocca Brancaleone e riservato ai nati dal 2009 al 2018. Tranne quella di Ferragosto, si svilupperà tutte le settimane fino all’8 settembre, dalle 8 alle 18, con pranzo e merende incluse, forniti dal ristorante Fulèr della Rocca, ma con la possibilità di usufruire dei servizi del centro solo per mezza giornata.

Il 26 giugno sarà il primo giorno invece per il Cre on the Beach, il ‘primogenito’ dei Cre targati Csi. Rispetto agli anni scorsi cambia la location: le attività sportive e motorie, i giochi e i momenti di relax si terranno al bagno Maris 50 di Marina di Ravenna. Questo Cre sarà attivo tutte le settimane fino al 28 luglio, per bambini/e e ragazzi/e dal 2009 al 2017. Anche in questo caso l’orario va dalle 8 alle 18, con possibilità di fare solo mezza giornata. Verranno forniti gelato artigianale in collaborazione con la Gelateria Mordenti, e pranzi e merenda a Km0 con prodotti dell’orto biologico Radisa.

Il 3 luglio avrà inizio il Cre Arcobaleno nei locali della scuola materna parrocchiale San Francesco di Sales a Ponte Nuovo. Dal 3 al 28 luglio, i piccoli e le piccole degli anni 2017, 2018 e 2019 troveranno pranzi e merende preparati dalla cuoca della scuola, e professionisti del settore con specifica esperienza in ambito educativo e sportivo che progetteranno e faranno da supervisori a tutte le attività ludico-motorie previste nel Cre. Insieme a loro saranno a disposizione laureati e laureate in scienze della formazione, scienze motorie, scienze dell’educazione e istruttori qualificati. L’orario giornaliero va dalle 8 alle 16.30.

Le iscrizioni sono già aperte per tutti e tre i Cre sul sito web https://crecsiravenna.it, ove sono disponibili tutte le informazioni relative. Per informazioni ulteriori email cre@csiravenna.it o tel. 353 4546670.