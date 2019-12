Da pochi giorni sono aperte le iscrizioni ai tre eventi che partiranno da Via di Roma a Ravenna l’8 Novembre 2020

Da qualche settimana erano già aperte le iscrizioni per l’edizione 2020 di Maratona di Ravenna Città d’Arte e Ravenna Half Marathon, pochi giorni fa invece è stato dato il via anche a quelle per la Good Morning Ravenna. È dunque possibile ora iscriversi a tutti i tre eventi che partiranno da Via di Roma Domenica 8 Novembre 2020.

Per assicurarsi un posto tra le migliaia di partecipanti alla bellissima festa di Novembre è possibile accedere al sito web maratonadiravenna.com e con pochi click effettuare l’iscrizione scegliendo fra le tra opzioni, ovvero la 42Km, la 21Km oppure i 10,5Km della Good Morning, quella che sarà l’autentica festa per tutta la città di Ravenna e per la quale tra pochi giorni sarà possibile iscriversi anche con carta di credito dal sito.

E proprio per quanto riguarda questo appuntamento ludico sportivo, sono già state annunciate, in occasione dell’apertura delle iscrizioni, due novità. Il prossimo 8 Novembre 2020 al momento della partenza runner e camminatori saranno divisi in due settori ben distinti. Inoltre, la medaglia in mosaico realizzata a mano nei laboratori di Annafietta sarà riservata non più ai primi 3.000 iscritti della 10,5Km, bensì ai primi 5.000, andando così incontro alla grandissima richiesta fatta registrare in occasione dell’edizione 2019.

Queste le tariffe iscrizioni in base agli step temporali nell’avvicinamento al prossimo 8 Novembre.

Maratona di Ravenna Città d’Arte: 35,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 45,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 50,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 55,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 65,00 Euro il 6 e 7 Novembre all’Expo Marathon Village.

Ravenna Half Marathon: 25,00 Euro fino al 29 Febbraio 2020; 28,00 Euro dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; 33,00 Euro dal 1° Luglio al 30 Settembre 2020; 36,00 dal 1° Ottobre al 3 Novembre 2020; 42,00 Euro il 6 e 7 Novembre all’Expo Marathon Village.

Good Morning Ravenna: 15,00 Euro fino al 1° Novembre 2020 per il pacchetto che comprende medaglia in mosaico, pettorale personalizzato, t-shirt ufficiale, pacco gara, ingresso ai musei e assicurazione per i primi 5.000 iscritti (quota che il 6 e 7 novembre all’Expo Marathon Village sarà aumentata, nel caso fossero ancora disponibili medaglie, a 20,00 Euro); 10,00 Euro fino al 1° Novembre 2020 per il pacchetto con pettorale, t-shirt ufficiale, pacco gara, ingresso ai musei e assicurazione (15,00 Euro il 6 e 7 Novembre).