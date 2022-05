Serata con aperitivo presso il Ristorante Zingarò per il Capitolo BNI Maioliche di Faenza che ha colto, venerdì scorso, l’occasione per invitare anche numerosi ospiti per conoscere le attività del Capitolo. Nella serata è stata presentata la nuova imprenditrice, Eleonora Menni, che è entrata nella squadra e la nuova titolare del ristorante Zingarò.