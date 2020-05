Il comune di Ravenna ha annunciato, in conferenza stampa, di aver messo a disposizione 1.500.000 euro per aiutare chi (cassaintegrato o autonomo) non ha ancora ricevuto nulla dallo Stato. Il sussidio sarà restituito in 4 comode rate da 250 euro a partire da agosto. Nessuna spesa prevista. Può fare richiesta chi effettivamente ne ha diritto. L’accordo con INPS e CCIAA.