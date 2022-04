Si è svolto questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Cervia, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, alla presenza dei vertici territoriali delle Forze di Polizia, del Comandante della Capitaneria di Porto, del Vice Presidente della Provincia e del Sindaco di Cervia Massimo Medri, nonché dei Comandanti delle Polizie Locali e di quella Provinciale.

In un territorio di circa 30.000 abitanti e che raccoglie oltre 3 milioni di presenze nel corso del periodo estivo (Cervia, dopo Rimini, è la seconda città per presenze turistiche dopo Rimini in Romagna), sono stati analizzati i dati della criminalità comune e condivisi gli interventi finalizzati all’attività di prevenzione e di contrasto dei reati, con particolare riferimento all’imminente stagione turistica.

Sono state focalizzate le principali criticità relative alla sicurezza pubblica nel Comune, considerando l’andamento della situazione prima della pandemia raffrontata con l’ultimo biennio.

La verifica dei dati ha evidenziato un lievissimo aumento degli eventi delittuosi (+ 2,08 %), in relazione al periodo pre-Covid, con un conseguente aumento dei reati scoperti (+ 10,63 %).

Relativamente alla criminalità predatoria, si è registrato un aumento delle rapine (da 12 a 29) e una diminuzione complessiva dei furti (-9,18 %), mentre riguardo alle altre tipologie di crimini, sono risultate in aumento le lesioni dolose (+36,84 %), i reati di percosse (+77,78 %) e di danneggiamento (+37,62 %).

Nell’ambito del Comitato, si è convenuto di implementare i servizi di prevenzione nelle zone maggiormente sensibili del territorio, principalmente in relazione all’incremento degli afflussi di persone, soprattutto giovani, che si recano nei locali famosi per la movida.

Al riguardo, il Sindaco ha richiamato i contenuti del Progetto Estate 2022, finalizzato proprio alla prevenzione e al contrasto dell’impatto sul territorio dei notevoli flussi turistici, anche di corto raggio, che si riversano sul territorio cervese e che rischiano di condizionare pesantemente la sicurezza urbana e la viabilità stradale.

Per l’imminente stagione estiva, è stato riproposto il dispositivo testato già nella precedente, anticipandone i tempi di attuazione, al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni che possano sfuggire al controllo, mantenendo servizi di vigilanza e di intervento da parte delle Forze di Polizia a competenza generale e della Polizia Locale.

Nel corso della riunione sono stati analizzati i positivi risultati del Patto sulla sicurezza Urbana nei Comuni di Ravenna e Cervia e l’Accordo di Collaborazione, sempre tra i due Comuni, che consente di poter disporre di dieci operatori della Polizia Locale per i servizi serali e notturni.

Inoltre, è stato convenuto di aumentare la sorveglianza, con personale comunale volontario, sulle aree in prossimità delle pinete, allo scopo di svolgere un’attenta attività di prevenzione dal rischio incendi, anche con l’utilizzo di sensori di calore.

E’ stato poi concordato di implementare lo scambio informativo tra la Polizia Locale e le Forze di Polizia per un’azione mirata nei confronti di quegli stabilimenti che svolgono concorrenza sleale nelle ore notturne, anche con attività di discoteca non consentita.

“E’ importante far capire” – ha dichiarato il Prefetto De Rosa – “con queste azioni mirate che svolgeremo fin da subito, che bisogna rispettare le regole, senza deviazioni, e lo faremo sin da subito con azioni concertate. Inoltre, con servizi straordinari di controllo del territorio, anche con l’ausilio di unità di supporto, sia del Reparto Prevenzione Crimine che dei reparti dell’Arma dei Carabinieri, contiamo di svolgere un’efficace azione di prevenzione su quelle forme di criminalità predatoria, che più incidono sulla percezione di insicurezza dei cittadini.”

La Guardia di Finanza, in virtù del potenziamento della Tenenza di Cervia e con l’impiego di unità dei Baschi Verdi, incrementerà i servizi di controllo nei fine settimana con l’apertura delle discoteche.

“Il territorio del Comune di Cervia – ha concluso il Prefetto De Rosa – “è uno dei più sensibili della provincia di Ravenna, per questo abbiamo voluto dimostrare con questo Comitato svolto nella località rivierasca, la nostra massima attenzione e toneremo ancora a riunirci qui nelle prossime settimane, per monitorare l’andamento della criminalità e dei flussi turistici”.