Via San Mama è un’arteria importante della città di Ravenna, altamente utilizzata da ogni genere di mobilità per connettere il centro storico con la sua periferia sud. In attesa che si realizzi finalmente la metà mancante della pista ciclabile che la congiunga a viale Berlinguer, come chiesto da una petizione di Lista per Ravenna firmata da 470 cittadini del posto, i residenti hanno reclamato dall’amministrazione comunale, attraverso un’interrogazione che ho rivolto al sindaco il 9 gennaio, di porre rimedio alla pessima condizione del suo manto stradale. La causa è dovuta ai lavori di risanamento della rete gas, eseguiti in due trance da Hera, tra l’agosto 2018 e l’agosto 2019, nella parte tra le vie Mario Pasi e Anzio lunga circa 330 metri, che hanno interessato anche il rifacimento degli stacchi della rete all|’interno delle sue traverse. I buchi rovinosi allora praticati sono stati tappati con delle pezze che hanno lasciato sfasciato l’asfalto, come dimostra eloquentemente la foto dall’alto qui allegata.

La risposta all’interrogazione è la seguente: il ripristino definitivo, che interesserà tutto il tratto oggetto dei lavori per l’intera carreggiata stradale, verrà eseguito, a cura e spese di “INRETE Distribuzione Energia” (società costituita da Hera per gestire l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica) non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. Dunque in primavera.