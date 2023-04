“Mercoledì 19 aprile 2023, ore 14:52. Da persona conosciuta, stimata e attendibile, ho ricevuto il messaggio seguente, che ritengo interessi l’amministrazione comunale di Ravenna.

“Torno ora dagli uffici di Hera a Ravenna in via Romea Nord, zona Bassette, ore 14:00. C’ero stato anche in mattinata, ma la fila in attesa arrivava fuori della porta di ingresso riservata agli utenti. La differenza è che stavolta la porta era addirittura chiusa. Mi hanno detto che già dalle 13:30 non avevano fatto entrare più nessuno per rispettare l’orario di fine lavoro dei dipendenti previsto per le 15:00.

Il cartello esposto da Hera informa gli utenti che il loro accesso è consentito tra il lunedì e il giovedì dalle 8:00 alle 15:00, il venerdì ed il sabato dalle 8.00 alle 13:30. Altrettanto sul sito internet. Non c’è nessuna informazione per gli utenti che li avvisi di una chiusura degli accessi un’ora o un’ora e mezzo prima, quando la fila in attesa può far temere che l’orario di lavoro dei dipendenti si protragga oltre il limite. Gli utenti si accorgono della chiusura anticipata a loro danno, quando trovano sbarrato l’ingresso.

Quando me ne sono andato, quattro persone, artigiani e commercianti, sono rimasti in attesa, fidando nella buona sorte, non avendo altra disponibilità di tempo”.

Trovando la segnalazione di questa disfunzione meritevole di considerazione, al fine che sia corretta, l’ho presentata al sindaco de Pascale con un’interrogazione, che ne fa richiesta”