Luca Vecchi, Presidente Anci Emilia-Romagna e sindaco di Reggio Emilia, e Fabio Fecci Vice Presidente, Delegato Politico alla Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Municipale e Sindaco di Noceto chiedono al Governo Meloni “di concedere una proroga di almeno 30 giorni a tutte le scadenze degli adempimenti PNRR per i Comuni e le Unioni di comuni colpiti dai recenti eventi meteorologici straordinari in Emilia Romagna”.

Lo fanno tramite una lettera indirizzata, oltre che al Presidente del Consiglio, anche al Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Raffaele Fitto in cui sottolineano: “Sono in pieno svolgimento le attività di soccorso e messa in sicurezza sia della Protezione civile nazionale e regionale sia delle Amministrazioni comunali. Queste ultime, spesso di piccola dimensione e in territorio montano, sono oggi chiamate a uno sforzo straordinario per contribuire, in mille modi, alla mitigazione degli effetti e al ritorno a condizioni di normalità. Le amministrazioni saranno inoltre certamente e pesantemente coinvolte nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, per abilitare la “ricostruzione”, con attività particolarmente impegnative per tutto il personale”.

A questo proposito Anci Emilia-Romagna ha inviato una comunicazione rivolta a tutti i sindaci del territorio emiliano-romagnolo colpiti dall’alluvione per “farsi carico di favorire il massimo supporto possibile alla azione amministrativa in un contesto di emergenza”. Tale supporto dell’Associazione ai Comuni si concretizzerà “anche attraverso una rapida ricognizione delle disponibilità, in un quadro amministrativo da consolidare, all’invio di personale tecnico/amministrativo da parte di Comuni e Unioni della nostra regione, per il tempo necessario al superamento dell’emergenza”. Ai sindaci che ne avessero necessità viene chiesto di “indicare il numero di unità di cui si ha prioritariamente necessità”, distinguendole secondo i profili seguenti: “Ragioneria, amministrazione (ordinanze, determine, delibere), tecnico, informatico, polizia locale”. Il referente Anci Emilia-Romagna per i Comuni che hanno subito gli eventi calamitosi è l’ingegner Gian Paolo Artioli.