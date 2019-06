Premesso che:

Numerosi cittadini sono rimasti allibiti per lo striscione collocato sul balcone dell’immobile che il Comune di Ravenna ha consegnato alla cosiddetta “Casa delle Donne”, collocata in via Maggiore che recita “Con la Capitana Carola”;

Ricordato che:

Detto striscione nulla a a che fare con la mera difesa e promozione del ruolo della donna, ma si pone in un ambito del tutto politico-generico, peraltro mettendo un’associazione che ha rapporti col comune a difesa di una potenziale delinquente, violatrice di leggi dello stato italiano;

Sottolineato che:

Nella stessa circostanza temporale degli eventi relativi alla cosiddetta “capitana” veniva scoperto nel territorio di Reggio Emilia un sistema sconvolgente in base al quale bambini, italianissimi, venivano sottratti ai loro legittimi genitori (padri e madri!) con modalità psichicamente devastanti ai fini di consegnarli a nuove famiglie adottive;

Rilevato che:

“Casualmente” la battaglia a favore della cosiddetta “capitana”, in funzione interna, si configura come utile alla causa del partito che governa la città contro un partito nazionale di centrodestra mentre sempre “casualmente” poichè alcuni esponenti del “sistema Reggio Emilia” sono appartenenti o contigui al PD la battaglia contro quanto accaduto a Reggio Emilia appare mediaticamente imbarazzante per lo stesso partito che governa la città;

Si interroga la S.V. per sapere: