“Pensavo fosse un fake, e invece la chiusura della strada del ponte mobile per più di un’ora in piena OMC in corso è una notizia vera.

Insomma, con tutti i momenti nei quali si poteva effettuare una simile operazione, che lo ricordiamo, è abbastanza rara proprio a causa di carenze strutturali che rendono un investimento costosissimo, nella realtà ben poco utile e pratico per lo scopo per cui è stato progettato, si è scelto l’evento internazionale più importante della nostra città, al punto che si svolge ogni tre anni, per creare disagi proprio nella zona della città, quella adiacente al Pala De Andrè, nella quale quell’evento si svolge.

Anche questo significa non avere senso dell’ospitalità, mentalità lungimirante, capacità di amministrare.

Credo che questo evento, accaduto proprio a tre giorni dal voto, sia una piccola, ma efficace dimostrazione per cui non si può lasciar governare la città a chi non ne ha rispetto.”