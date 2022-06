Ampliare la possibilità di installare pannelli fotovoltaici: nuove norme per il centro storico di Faenza

Un provvedimento per ampliare la possibilità di installare pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici del centro storico. Il Comune di Faenza introdurrà modifiche al Regolamento Urbanistico Edilizio per facilitare l’accesso dei residenti del centro alle fonti di energia rinnovabili. Oggi infatti solo sul 16% degli edifici è possibile installare pannelli fotovoltaici. Con le modifiche ideate dal Comune si passerebbe al 38% di edifici. L’intervento riguarderà anche Granarolo, dove si ipotizza il passaggio dal 13% al 31% degli edifici del centro storico. I residenti esclusi dal provvedimento avranno la possibilità in futuro di far domanda per accedere ad una comunità energetica e partecipare comunque alla transizione. Nel frattempo anche gli altri Comuni della Romagna Faentina potranno adottare le stesse normative per arrivare a fine luglio alla modifica del Regolamento Urbanistico Edilizio dell’Unione della Romagna Faentina