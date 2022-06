Per “I giovedì del libro”, rassegna letteraria riservata al piacere della narrazione, nella serata del 30 giugno il Tennis Club Faenza ospiterà il fotoreporter Edoardo Agresti, che presenterà il libro “La fotografia e l’arte del Gin Tonic” edito da Polaris. Si inizierà alle 20 con una degustazione aperta a tutti di Gin Tuono (prodotto da una distilleria artigianale faentina) nel parco del circolo. A seguire, la presentazione del libro, che descrive un dialogo tra l’autore e un suo amico sulla fotografia, degustando, di volta in volta, dei Gin Tonic diversi. Ne esce un testo che approfondisce in modo inconsueto il mondo del Gin Tonic, con le descrizioni di prodotti noti e meno noti, i Paesi di produzione del distillato, le botaniche che lo caratterizzano e qualche aneddoto sulla storia di questo drink, ma anche quello della fotografia, con lo studio di importanti fotografi internazionali. Il tutto accompagnato da racconti di personali esperienze dell’autore, considerazioni e riflessioni sulla sua visione della fotografia e spunti che toccano anche la sfera filosofica. Introduzioni di Michele Smargiassi, giornalista di Repubblica, critico e profondo conoscitore del mondo della fotografia, e Samuele Ambrosi, bartender veneto di fama internazionale, esperto del mondo dei distillati.