Come sollevato a Lista per Ravenna da un gruppo di residenti nella zona di via Fiume Abbandonato prospiciente la storica chiesetta del Torrione, rappresentati dalla sig.ra Franca Mancusi, e come dimostrato dalle due foto seguenti, la pista pedonale di attraversamento di questa arteria dal lato di via Savini verso la chiesetta oppure verso piazza della Resistenza e la circonvallazione al Molino è gravemente pericolosa per coloro che la percorrono. Posta immediatamente al confine con la curva dalla circonvallazione al Molino, la sua visuale è infatti occlusa sia alle auto stesse, in arrivo spesso a grande velocità, che ai pedoni, da una siepe “selvaggia” lunga 25 metri circa, posizionata sul marciapiedi. Di questa, il Comune di Ravenna sembra non conoscere l’esistenza e neppure la proprietà, essendo state inutili le numerose rimostranze volte a conoscerne il senso. Insomma, auto e pedoni in mezzo alla pista non fanno in tempo a conoscersi se non con uno sgradevole muso a muso.

I chiarimenti che Lista per Ravenna chiede dunque in proposito all’amministrazione comunale, tramite la Polizia locale, si ricavano da quanto segue:

posto che il regolamento di Polizia urbana, perseguendo le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano (art. 5), impone ai proprietari o detentori di immobili, pubblici o privati che siano, l’obbligo di mantenerli in condizioni decorose (art. 6), a chi appartiene la siepe in questione?

ciò verificato, cosa osta che al soggetto così individuato sia imposto l’obbligo di curarla affinché non debordi sul marciapiedi e sia regolarmente trattata e potata alla giusta altezza?

Passo successivo. Essendo evidente che questa pista pedonale non solo non protegge i pedoni che attraversano la strada, ma li espone ad un pericolo non lieve (questo sì, riconosciuto anche dal servizio Ambiente), si chiede alla Polizia locale, volta per principio a prevenire queste situazioni piuttosto che a reprimerne i responsabili, se ritiene di poter rappresentare a chi di dovere nell’amministrazione comunale, decisori politici o responsabili tecnici, la necessità di risolvere il caso in uno dei seguenti modi alternativi:

far rimuovere la siepe che occlude la visibilità della pista pedonale; distaccare quanto basti la pista ciclabile dalla curva; far rimuovere la pista ciclabile, considerato che a modesta distanza ne esiste un’altra sulla stessa via Fiume Abbandonato (visibile nella seconda foto).

In tal senso, Lista per Ravenna interpellerà, con diritto di risposta, la Polizia locale stessa.