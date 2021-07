Le molteplici istanze che in tutti questi anni noi ravennati residenti nel Forese abbiamo avanzato a de Pascale e a Fusignani sono sempre rimaste inascoltate.

Eppure anche noi paghiamo i servizi comunali e le imposte nella stessa misura di quelli della città ed abbiamo il diritto ad avere un trattamento pari a tutti quelli che risiedono a Ravenna.

Il sindaco uscente de Pascale e il vice sindaco Fusignani (PRI), si sono resi responsabili dell’assenza totale di interventi e servizi per le località del nostro Forese.

Per questo è davvero incredibile che ora, a poche settimane dal voto per l’elezione del nuovo Sindaco di Ravenna, PD e PRI si affannino ad organizzare incontri pubblici per avanzare ancora una volta promesse vane di realizzare ciò che era già più volte stato promesso e mai realizzato.

Evidentemente PD e PRI considerano noi ravennati del Forese degli illusi, dei creduloni ai quali si può raccontare tutto e il contrario di tutto pensando di farci abboccare ogni volta.

Una storia che si ripete da 20 anni.

Proprio coloro i quali hanno lasciato isolato e abbandonato le località del Forese, creando danni sociali ed economici fortissimi, fingono di non esserne responsabili.

E per nascondere la loro mancanza di credibilità, tirano fuori dal cilindro il solito prezzemolino del PRI Gianantonio Mingozzi, già Vice Sindaco e membro di diverse Giunte PD-Pri, preoccupati del rischio concreto che il loro partito non entri in Consiglio Comunale.

Se ciò accedesse, significherebbe per Mingozzi la perdita di uno degli incarichi meglio retribuiti del “poltronificio” ravennate a marchio PD-PRI: la Presidenza di TCR spa , controllata da Sapir.

Anche il vice Sindaco uscente con delega alla sicurezza e alla Polizia Locale, Eugenio Fusignani ha sfoderato un insolito attivismo in queste settimane elettorali, nel vano tentativo di arginare l’emorragia di voti per il Pri.

Ma purtroppo per lui, il suo dolce far nulla di questi 5 anni da vice sindaco é sotto gli occhi di tutti.

La nostra Candidata a Sindaco di Ravenna ha ben altra concezione di come si amministri questo Comune e soprattutto ha già dimostrato una grande e costante attenzione verso le problematiche che affliggono il Forese ed i Lidi.

Ecco perché nella Giunta Verlicchi sarà presente un Assessore con delega per il Forese, che avrà ampie deleghe ed un’adeguata disponibilità economica annuale per realizzare sin da subito interventi e servizi.

Sistemazione delle strade, installazione di telecamere di videosorveglianza, realizzazione di piste ciclabili, eliminazione degli incroci pericolosi, manutenzione di parchi e giardini, potenziamento del trasporto pubblico, nuovi servizi nelle case della salute, sostegno alle attività commerciali, spazi per i giovani, sostegno alle attività economiche sono i principali interventi della Giunta Verlicchi.

Il feudo rosso del Forese sta già scricchiolano e da serbatoio di voti che ha salvato de Pascale al ballottaggio nel 2016, ad ottobre prossimo sancirà la sua sonora sconfitta e la liberazione di Ravenna.