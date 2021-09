Domenica, 12 settembre, ero con i compagni della Lista Comunista e altri 9 candidati a sindaco di Ravenna a Camerlona per discutere con i cittadini, a casa della Polisportiva locale, di sport e forese. Quel “forese” che a Ravenna chiamiamo così ma che in questi anni si è trasformato in periferia, isolata da tutto, carente sempre più di ogni servizio e menomata nel diritto di cittadinanza, con cittadini sempre più disuguali dagli altri.

Ci dispiace che qualcuno sia dispiaciuto di dove la quasi totalità dei candidati sindaco fosse ieri ma ribadiamo che, invece, almeno noi Comunisti Uniti eravamo dove siamo sempre stati, dove sentiamo essere il nostro posto: esattamente nel posto dove volevamo e dovevamo essere… lasciando che i morti seppellissero i loro morti!