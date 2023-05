Alluvione: situazione critica della Romagna Faentina

Situazione critica a Faenza e non solo per l’alluvione. Scuole di ogni ordine e grado chiuse. Via Cimatti e via Silvio Pellico in corso di evacuazione dove l’acqua si sta alzando a vista d’occhio. Numerosi gli interventi. Lieve ottimismo, anche se le previsioni meteo non sono rassicuranti.

Ecco le indicazioni della Romagna Faentina:

Indicazioni chiusure e modifiche viabilità a causa dell’emergenza idrogeologica: Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Faenza – Castel Bolognese – Brisighella – Riolo Terme.

Principali modifiche alla viabilità per emergenza idrica:

divieto di transito (strade chiuse):

nel comune Faenza

– viale Assirelli (SS9) tra rotatoria Donatore di Sangue e via Batticuccolo;

– via Cimatti tra via Silvio Pellico e via Santa Lucia;

– via Silvio Pellico tra via Cimatti e via Pantoli;

– SP 16 via Don Giovanni Verità tra Ponte Rosso/via Renaccio e via Sarna (chiusura SP 16 da via Borgo Tuliero); avvisata prov RA per posizionamento segnaletica;

– via San Martino tra Ponte Rosso e via Sbirra – nella notte evacuate circa 30 famiglie da borghetto Fornace;

– ponte delle Grazie

– via Ponte Romano;

– via Lapi tra via Mazzanti e via Renaccio;

nel comune di Castel Bolognese

– probabile chiusura SS9 – via Emilia Levante in corrispondenza di via Casanola

– via Biancanigo;

– via Giovanni XXIII;

nel comune di Riolo Terme

– SP306 in corrispondenza di via Rio Ferrato;

nel comune di Casola Valsenio

– SP 306 in corrispondenza del km 21;

– più diverse strade comunali: Cestina, Torre, Banzuole, Capanne, Monte Battaglia, del Monte, Lama/Mongardino, Colombarina, Chiesuola, Meleto.