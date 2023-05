Alluvione: situazione critica in Bassa Romagna

Aggiornamento situazione criticità idraulica nel territorio della Bassa Romagna. È stata appena segnalata un’esondazione del Lamone a Bagnacavallo, località Boncellino (altezza palazzo San Giacomo), sono state avviate le procedure di allertamento per chi risiede in zona e viene chiuso Ponte Albergone.

Sono in corso i passaggi delle piene dei fiumi che attraversano i Comuni del territorio, Santerno, Senio, Lamone, tutti sopra soglia 3 (massima allerta). Lungo gli argini e nei punti critici sono state dispiegate per tutta la notte tutti i volontari e il personale a disposizione, con la supervisione del Centro di coordinamento soccorso della Prefettura e l’arrivo anche di squadre dell’esercito. L’emergenza è importante ed estesa sul territorio regionale, ma attualmente a parte le rotture arginali già segnalate non si segnalano altre situazioni critiche.

A Cotignola sono stati posizionati lungo il Senio sacchi di sabbia in via precauzionale.

A Conselice si allarga la zona allagata e sono in corso i lavori di chiusura della falla sul Sillaro, viene chiusa tutta via Coronella.

Le scuole sono normalmente aperte. Si raccomanda a tutta la cittadinanza di seguire per aggiornamenti sui canali di comunicazione ufficiali di Unione, Comuni o dei sindaci.

Si raccomanda inoltre la massima attenzione in particolare a chi abita nei pressi dei fiumi (in alcuni comuni della provincia ci sono state delle evacuazioni ed è opportuno per chi abita in prossimità dei fiumi tenersi pronti a qualunque evenienza) e si ricordano ancora una volta i più importanti comportamenti da adottare, all’insegna della massima prudenza: non recarsi negli scantinati, prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua; evitare spostamenti non necessari.

Eventuali aggiornamenti saranno resi tempestivamente.