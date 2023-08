“Nell’ultima riunione prima della pausa estiva, il Consiglio dei Ministri ha nuovamente ignorato il grido di aiuto delle nostre comunità alluvionate: non è stato infatti stanziato neppure un euro per il risarcimento dei danni e il conseguente indennizzo a famiglie e imprese” la critica arriva dal sindaco di Faenza Massimo Isola che ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook istituzionale.

“Così è davvero difficile dare una prospettiva di speranza per i cittadini che, dopo aver ascoltato la promessa del Governo di risarcimenti al 100%, stanno attendendo invano da quasi tre mesi che alle parole seguano fatti concreti.

Come sindaci delle città alluvionate ci siamo tenuti lontani dalle polemiche inutili, preferendo concentrarci giorno per giorno sulla gestione dell’emergenze in collaborazione con enti e istituzioni a tutti i livelli, consapevoli che di fronte ad una tragedia come questa se ne esce solo se ognuno farà la propria parte fino in fondo.

Con i propri limitati bilanci, i Comuni non hanno però più margini per intervenire economicamente oltre a quanto già fatto” spiega il primo cittadino manfredo.

“Arrivati a questo punto, è quindi assolutamente doveroso un incontro di chiarimento con il Governo così come richiesto dal presidente della Regione Bonaccini e dai presidenti delle provincie romagnole. Non si può giocare sulla pelle di chi ha subìto una tragedia simile.”