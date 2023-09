Nel pomeriggio di sabato si sono riuniti i comitati di Fornace Zarattini, S’Antonio e del Serraglio ed è stato costituito un Gruppo di lavoro denominato Unione dei Comitati Alluvionati di Ravenna.

Il nuovo gruppo si inserisce in un più ampio quadro dei Comitati Riuniti dell’Emilia-Romagna.

Con l’unione, i tre comitati puntano a portare il loro contributo sui tavoli provinciali e regionali, a stimolare la crescita di altri comitati nel ravennate per aumentare la propria rappresentatività, a sostenere assieme a tutti i comitati l’ottimizzazione della gestione delle risorse dei ristori, a portare ai tavoli provinciali e regionali le peculiarità dei territori in merito al programma della messa in sicurezza